Сенатор Джабаров предупредил о последствиях присоединения Финляндии к НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При вступлении Финляндии в Североатлантический альянс республика станет потенциальным объектом ответного удара в случае военного конфликта НАТО с Москвой. Такое заявление сделал первый заместитель главы международного комитета Совета федерации РФ Владимир Джабаров.

Напомним, ранее президент Финляндии Саули Нийнисте заявил, что сегодняшний день не подходит для налаживания связей с Москвой. По его словам, от прежних отношений двух стран «мало что осталось».

Джабаров заявил, что Нийнисте сказал правду, но при этом «забыл отметить, что ледяной кризис в отношениях его страны с Россией инициировал именно он». Как отметил сенатор, в послевоенные годы у Москвы и Хельсинки сложились добрососедские отношения, а экономическое сотрудничество развивалось по восходящей.

«Что выиграет Финляндия от замораживания контактов с Россией? Ничего. Более того, приняв решение о вступлении в НАТО, Хельсинки становится потенциальным объектом ответного удара, в случае военного конфликта блока НАТО с Россией», - заявил сенатор, добавив, что «ближайший сосед пошел по пути конфронтации».