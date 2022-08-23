В Госдуме заявили, помощь Канады и ФРГ отдалит переговоры России и Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новые поставки оружия Киеву Канадой и Германией негативно влияют на перспективы возобновления переговоров России и Украины, отодвигая их в сторону еще больше, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ Адальби Шхагошев.

Напомним, Канада и ФРГ согласовали новый пакет военной помощи Украине, который включает системы ПВО, боеприпасы и гранатометы, сообщил сегодня, 23 августа, канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите "Крымской платформы" в Киеве.

"Это исполнение приказов со стороны США и отдаление от переговорного процесса (России и Украины - прим. ред.), который, в теории, все еще возможен", - считает депутат.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 августа 2022 года можно прочитать здесь.