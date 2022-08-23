Глава МИД ФРГ заявила, что обещанные Украине системы ПВО IRIS-T поставят "в ближайшие недели" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Система противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, которую в начале лета этого года пообещал Киеву канцлер ФРГ Олаф Шольц, будет поставлена Украине «в ближайшие недели». Такое заявление во вторник, 23 августа, сделала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, не уточнив конкретные сроки поставок.

«Мы позаботились о том, чтобы современные системы IRIS-T были поставлены не в какую-либо страну, а именно на Украину. Это произойдет в ближайшие недели», - заявила глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 23 августа, Шольц заявил, что Канада и Германия согласовали новый пакет военной помощи Украине, который будет включать системы противовоздушной обороны, ракетные системы, а также «тонны» боеприпасов. Глава немецкого правительства также заявил, что западные страны собираются придерживаться жестких санкционных ограничений в отношении России, оказывая при этом военную помощь украинской стороне.