Система ПВО сбила беспилотник над морем в Севастополе

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала во вторник, 23 августа, над морем в районе Севастополя. В результате был сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА. Все хорошо, сохраняем спокойствие», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Напомним, днем ранее, 22 августа, система ПВО в Севастополе сбила объект на большой высоте. По предварительной информации, это был беспилотный летательный аппарат. Ранее, утром 20 августа, на крыше штаба Черноморского флота в городе загорелся сбитый беспилотник.

Как писал сайт KP.RU, в конце июля стало известно, что в городе произошел взрыв на территории штаба Черноморского флота. По данным губернатора, удар был нанесен украинским дроном. Пять сотрудников штаба были ранены.