Глава теробороны в Днепре Корбан заявил, что офис Зеленского сводит счеты с неугодными

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Глава штаба территориальной обороны города Днепра Геннадий Корбан заявил, что офис Зеленского "сводит с ним счеты", в отношении него и его родных возбуждают "сфабрикованные" уголовные дела.

"Мне до сих пор не верится, что глава офиса президента Ермак, который возглавляет 255 комиссий и комитетов, конгрессы и международные группы, находит время, чтобы раздавать незаконные указания для прокуроров, полиции и СБУ (службе безопасности Украины - прим. ред.), возбуждать по беспределу уголовные дела в отношении меня, моих друзей и близких, и, самое страшное, против моего 82-летнего отца и его небольшого медцентра в Днепре", - написал Корбан в соцсетях.

Также он добавил, что прокуроры, следователи полиции и СБУ исполняют "незаконные указания своего начальства", которое использует телефонное право также, как и их предшественники, в целях расправы с неугодными, чтобы "свести счеты".

Ранее глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан подтвердил украинскому интернет-изданию "Страна.ua", что не может въехать на территорию Украины. Ранее украинские издания опубликовали видеоролик, где пограничники изымают у Корбана украинский паспорт.