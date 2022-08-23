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Общество23 августа 2022 15:00

Триста кузбасских кедров высадят на острове-граде Свияжск в Татарстане

Парк создадут в рамках договора о сотрудничестве, подписанном губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым и президентом Татарстана Рустамом Миннихановым
Ксения БОГДАНОВА
Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Кузбасс передал Татарстану 300 саженцев кедра. Их планируется высадить в парке Богородице-Успенского мужского монастыря, расположенного на острове-граде Свияжск. Монастырь был построен в 1556 году и является объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Кузбасский бор будет посажен на его территории в рамках договора о сотрудничестве, подписанном губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым и президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Кузбасс с Татарстаном связывает давняя дружба и тесные социально-экономические партнерские связи, - подчеркнул Сергей Цивилев. - Символично, что теперь на территории острова-града Свияжска с многовековой историей будут расти наши сибирские кедры. Они не только украсят территорию монастыря, но и через века будут добрым знаком мощной и нерушимой дружбы между нашими субъектами».

Саженцы кедра выращены в школьном отделении Анжерского лесного питомника. Каждому деревцу около дести лет.