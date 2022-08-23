Лес возле Запорожской АЭС горит не из-за обстрелов

Причинами возгорания леса и травы возле Запорожской АЭС и Энергодара являются не обстрелы, их не было, сообщил РИА Новости представитель администрации области Владимир Рогов.

Различные издания сообщили о якобы очередных обстрелах сегодня днем, 23 августа, Запорожской АЭС и начавшегося из-за них возгорания в лесной зоне возле станции.

"Обстрелов (днем - прим. ред.) не было. Возгорание есть (леса и травы), но станции оно не угрожает. Причины его другие", - уточнил Рогов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 августа 2022 года можно прочитать здесь.