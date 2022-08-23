Захарова назвала слова посла Украины в Казахстане доказательством террористической сущности Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что слова украинского посла в Казахстане Петра Врублевского доказывают террористическую и античеловеческую сущность Киева.

«Заявления Петра Врублевского лишний раз доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима, особенно на фоне недавнего убийства украинскими спецслужбами российской журналистки Дарьи Дугиной», - заявила дипломат.

Захарова заявила, что украинский посол подрывает межнациональное согласие в Казахстане. «В открытую занимается подрывом межнационального согласия в стране пребывания, призывая уничтожать граждан этой страны по национальному признаку», - заявила, комментируя призыв украинского убивать «как можно больше русских».

По ее словам, молчание Украины после заявлений их дипломата в Казахстане нельзя «не назвать иначе как одобрением».

Напомним, накануне Министерство иностранных дел Казахстана вызвало украинского посла, чтобы выразить протест в связи с его неприемлемыми призывами «убивать русских». В ведомстве отметили, что такие возмутительные слова «наносят урон дружественным отношениям между государствами», а также предостерегли его от подобных публичных заявлений.