Эксперты предсказали новый виток развития отношений Сбера и VK

Раздел активов Сбера и VK путем выхода последнего из состава «О2О Холдинг» и покупки 100% акций Delivery Club ни в коем случае не говорит о прекращении отношений двух компаний. По мнению экспертов, это продуманное бизнес-решение было принято в оптимальное время, когда может принести взаимную выгоду предприятиям. Более того, теперь каждая компания сможет сосредоточиться на развитии собственных сервисов, чтобы сделать их максимально успешными.

Напомним, во вторник, 23 августа, VK объявил о подписании обязывающих документов, согласно которым компания получит 100% долей в сервисе доставки еды и продуктов Delivery Club и выйдет из состава участников «О2О Холдинг». Закрытие сделки планируется произвести до конца 2022 года. После этого Delivery Club планируется передать Яндексу в рамках другой крупнейшей сделки по приобретению контентных «платформ Дзен и Новости.

«Консолидация доставки еды в руках Яндекс чем-то напоминает текущую ситуацию с такси, когда Яндекс стал практически монополистом», - отмечает генеральный директор Remain Дмитрий Клапша в интервью Прайм.

При этом VK сможет сделать ставку на медийных активах, и, скорее всего, Новости и Дзен со временем будут интегрированы во ВКонтакте, предположил эксперт.

Таким образом, сделка Сбера и VK оценивается экспертами как успешный и профессиональный бизнес ход, в рамках которого Сбер получит возможность полностью распоряжаться крупнейшим сервисом Самокат.

«Сделка Сбера и VK давно обсуждалась, так что ничего неожиданного в ней нет, стороны просто разделили активы наилучшим для себя образом. VK получил сервис, который необходим ему для сделки с Яндексом, банку же достался самый успешный из сервисов Самокат, который, как мы видим, дает хорошие показатели по количеству заказов», - отметила основатель «PR-агентства Ольги Карауловой» Ольга Караулова.

Эксперт добавила, что от сделки складывается впечатление, что каждая из сторон смогла получить то, что хотела.

В связи с этим представитель компании Nikoliers Марат Мурадян предположил, что компании и в дальнейшем продолжат тесное сотрудничество, а проведенная сделка послужит стартом новому витку развития взаимовыгодных отношений.

«Думаю, что они продолжат развивать какие-то совместные направления. Раздел активов дал возможность мирно договориться и получить каждой компании ликвидную часть», - подытожил Мурадян.