В отеле в Вене подтвердили, что похожая на Вовк женщина останавливалась на ночь

Женщина, похожая на Наталью Вовк, которая является предполагаемой убийцей дочери философа Александра Дугина Дарьи, остановилась на ночь в отеле Ibis Wien Hauptbahnhof, расположенном в Вене, однако постояльцев с таким именем в системе нет. Об этом рассказали сотрудники отеля.

«Нет, женщина по имени Наталья Вовк не останавливалась. Шабан? Нет, тоже нет. Но она наверняка была под другим именем», - приводит слова сотрудницы отеля агентство «РИА Новости».

Как передает агентство, несколько работников отеля, взглянув на фото Вовк, подтвердили, что видели похожую на нее девушку. Одна из сотрудниц отеля заявила, что видела на парковке гостиницы Mini Cooper, который могут принадлежать Вовк. По словам работников, женщина была без ребенка.

«Да, мы видели похожую женщину, но она была без ребенка», - заявили в отеле.

Напомним, ранее ФСБ сообщила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной, указав на доказательства, что преступление совершила Наталья Вовк по заказу украинских спецслужб, после чего скрылась в Эстонию. Как писал сайт KP.RU, убийство было совершено вечером 20 августа. Убийцы заложили взрывное устройство в автомобиле.