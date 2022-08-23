Росрыболовство сообщило, что вылов сайры в России в 2022 году может не состояться Фото: Виктория МИНАЕВА

Вылов сайры в 2022-м году может не состояться в связи с тем, что эта рыба, как ожидается, не зайдет в российскую экономзону, об этом журналистам сообщили в Росрыболовстве.

"К промыслу сайры российские суда не приступали, и, как было сказано в ходе совещания, в этом году вряд ли стоит ожидать заходы сайры в российскую экономзону", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, в Росрыболовстве рассказали, что в открытых водах промысел сайры осуществляют флоты Китая, Тайваня, Южной Кореи и Японии, нарастающий вылов на середину августа составил 13 тысяч 661 тонн. В ведомстве также сообщили о том, что подходы тихоокеанского кальмара в Южно-Курильский район пока не фиксируются.

Ранее сообщалось, что в России заканчивается сайра, консервы с ней станут дефицитом, их уже начали подделывать.