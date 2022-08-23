СК РФ собирается объявить в розыск предполагаемую убийцу Дарьи Дугиной Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Российской Федерации собирается объявить в розыск украинку Наталью Вовк, которую подозревают в убийстве журналиста Дарьи Дугиной. Об этом во вторник, 23 августа, заявили в пресс-службе СК.

«Следствие планирует объявить Наталью Вовк в розыск», - говорится в заявлении в ведомстве, где отмечают, что в деле могут появиться и другие фигуранты, а на данный момент «устанавливаются иные лица, причастные к совершению указанного преступления».

В сообщении говорится о том, что пока следователи проводят обыски в гараже, а также квартире, которые арендовала Вовк в Москве. Кроме того, назначены необходимые экспертизы. Уточняется, что вывод относительно мощности взрывного устройства будет сделан по результатам судебной экспертизы.

Как писал сайт KP.RU, ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной, указав на доказательства, что преступление совершила Наталья Вовк по заказу спецслужб Украины, после чего скрылась в Эстонию. Напомним, убийство было совершено вечером в минувшую субботу, 20 августа. Убийцы заложили взрывное устройство в машине.