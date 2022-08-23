Украина обратилась в ЕСПЧ с требованием не допустить трибунала над украинскими военнопленными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина направила ходатайство в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованиями о принятии мер по недопущению трибунала над украинскими военнопленными, об этом говорится в совместном заявлении минюста и МИД страны.

"Украина требует принятия срочных мер по недопущению использования украинских защитников в любом роде в так называемых "трибуналах" и других показательных судилищах", - отмечается в заявлении, опубликованном сегодня, 23 августа, в одной из соцсетей.

Как отметил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, проведение каких-либо судов над военнопленными для пропаганды запрещается и приравнивается к военным преступлениям.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 августа 2022 года можно прочитать здесь.