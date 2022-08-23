Украина хочет получить от Запада еще 16 млрд долларов помощи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина рассчитывает получить до 16 млрд долларов до конца года от зарубежных партнеров в дополнение к уже полученным 14 миллиардам долларов, заявил сегодня,23 августа, премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Совместная работа нашей команды во главе с президентом Владимиром Зеленским позволила привлечь более 14 миллиардов долларов внешнего финансирования от союзников Украины. До конца года мы планируем получить еще от 12 до 16 миллиардов долларов", - заявил Шмыгаль в видеоролике, выложенном в его Телеграм-канале.

Кроме этого, Шмыгаль отметил, что почти половину бюджета, а именно 40%, Украина тратит на военные цели

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 августа 2022 года можно прочитать здесь.