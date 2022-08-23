Экс-разведчик ВС США заявил об ослаблении НАТО из-за Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс сильно ослабил себя из-за масштабных поставок оружия Киеву. Такое мнение высказал бывший офицер разведки Соединенных Штатов Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

«Россия разгромила арсенал Украины, который был в распоряжении второй армии Европы еще до начала поставок НАТО, а потом уничтожила все то, что альянс поставил Киеву, тем самым полностью выпотрошив свои запасы», - заявил бывший разведчик, отметив, что украинские военные остались в подавленном состоянии, несмотря на поддержку западных стран.

Риттер также заявил, что некоторые страны - члены НАТО прекратили оказывать военную помощь Украине, поскольку у них закончились запасы, которыми можно было бы поделиться, оставшись без риска нулевого уровня оснащенности. «По сути Москва успешно демилитаризовала альянс», - добавил он.