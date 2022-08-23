Захарова сравнила заявление Дуды об Украине со словами Гитлера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сравнила заявление президента Польши Анджея Дуды, ранее назвавшего Украину страной «огромных возможностей с большими перспективами», а также «огромными природными ресурсами», со словами Адольфа Гитлера.

Как писал сайт KP.RU, накануне польский президент по приглашению украинского лидера Владимира Зеленского прибыл в Киев, где в ходе совместной пресс-конференции, заявил, что Варшава рассматривает Украину в качестве страны, с которой можно взаимовыгодно вести бизнес, отметив, что речь идет о «деловом сотрудничестве».

«Гитлер: "Нужно всегда исходить из того, что в первую очередь задача этих народов - обслуживать нашу экономику. И поэтому мы должны стремиться, руководствуясь экономическими интересами, всеми средствами извлечь из оккупированных русских территорий все что можно"», - написала российский дипломат в своем Telegram-канале, комментируя эти слова польского лидера.