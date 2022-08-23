Шольц заявил, что Запад никогда не признает итоги референдумов на "территории Украины"

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны Запада никогда не признают результаты проводимых на "территории Украины" референдумах по присоединению к РФ. Речь шла об освобожденных ВС России украинских территориях.

Напомним, Россия в феврале 2022 года признала Донецкую и Луганскую Народные Республики, ЛНР и ДНР выразили желание войти в ее состав. Также о желании стать частью РФ заявили в Херсонской и Запорожской областях. Как отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, возможное проведение референдумов о вхождении в состав РФ – это планы проживающих на этих территориях граждан, а не России.

“Мы осуждаем стремления силой интегрировать части украинской территории. Наше послание ясно: все фиктивные референдумы или другие попытки изменить страну или части украинской территории никогда не признаются", - заявил Шольц в ходе саммита "Крымской платформы" в Киеве, исключив "переговорные решения" в будущем.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 августа 2022 года можно прочитать здесь.