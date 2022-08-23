МИД РФ заявил, что Запад планирует вброс о "российской диверсии" на судах, перевозящих зерно Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Западные страны собираются вбросить информацию о том, что Москвы якобы готовит диверсию в отношении одного из коммерческих судов, который перевозит зерно с Украины. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на новый всплеск антироссийской риторики со стороны министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, а также кандидата на пост британсконо премьер-министра Риши Сунака.

«По имеющейся информации, западники не намерены довольствоваться декларативными заявлениями, а планируют провокационные действия с целью очернить Россию в глазах мирового сообщества», - говорится в заявлении российского министерства, где отмечается, что среди всего прочего, «готовится медиавброс о том, что Москва якобы недовольна результатами продовольственной сделки по морским поставкам украинского зерна и готовит диверсию в отношении одного из коммерческих судов».

Напомним, в конце июля Турция, Россия, Украина и Организация Объединенных Наций (ООН) заключили договор, оговаривающий вывоз зерна из украинских портов Одессы, Черноморского и Южного, а для выполнения данного соглашения в Стамбуле создали Совместный координационный центр.