Полиция Кипра арестовала украинку, напавшую с ножом на россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранительные органы Кипра арестовали в Ларнаке 55-летнюю гражданку Украины, которая угрожала ножом российским гражданам, праздновавшим День российского флага.

Как передает портал Phileleftheros, инцидент произошел примерно 9:30 вечера в минувший понедельник, 22 августа, около церкви Фанеромени, где собралась группа людей для того, чтобы отметить национальный праздник.

По словам источников издания в правоохранительных органах, женщина, которая была с признаками опьянения, пришла к месту празднования и размахивала ножом, а также «что-то кричала на своем языке».

Находившиеся на месте сотрудники полиции задержали гражданку Украины. «Как ожидается, ей будут предъявлены обвинения в нападении, ношении ножа вне дома, пьянстве, хулиганстве, нарушении общественного порядка и ношении оружия с целью запугивания», - передает издание.