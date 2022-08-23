СК РФ возбудил дело из-за сноса памятника воинам-освободителям в Риге Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Российской Федерации по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело по факту уничтожения памятника воинам-освободителям в Риге. Такое заявление сделала пресс-служба СК РФ, отметив, что снос мемориала направлен против интересов Москвы в вопросах сохранения исторической памяти.

«Действия по уничтожению памятника советским воинам направлены против интересов Российской Федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом», - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в рамках дела о сносе памятника Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям лиц, которые принимали данное решение, для привлечения их к ответственности.

Напомним, демонтаж памятника советским воинам - освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, расположенный в рижском Парке Победы, начался во вторник, 23 августа. Как писал сайт kp.ru, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о возможности высылки из страны иностранцев, которые намерены выступать против демонтажа этого мемориала.