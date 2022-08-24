Губернатор Сергей Цивилев: Более 200 тысяч школьников прошли кузбасские туристические маршруты

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Более 200 тысяч кузбасских школьников этим летом приняли участие в туристических, исторических и культурно-познавательных экскурсиях, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. Министерство образования области разработало более 50 учебно-тематических экскурсионных маршрутов по родному краю «Люби и знай родной Кузбасс!». Они рассчитаны на детей разного возраста.

«У нас уникальный регион с богатой историей и природой. И очень важно, чтобы подрастающее поколение знало свой родной край. Поэтому необходимо развивать детский туризм. Ребята должны знать историю, культуру Кузбасса, героев своей малой родины и гордиться ими. Для этого у нас разработаны и реализуются специальные проекты и программы. В этом году в них приняло участие более 200 тысяч школьников», - рассказал Сергей Цивилев.

Осенью в регионе запустят новый маршрут с профориентационным уклоном «Путь к успеху». За три дня школьники посетят кемеровские вузы и промышленные предприятия.