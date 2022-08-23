Италия отозвала госнаграды у десяти российских предпринимателей и чиновников "за несоответствие званию" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Десять российских граждан, среди которых предприниматели, чиновники и управленцы, были лишены государственных наград в Италии «за несоответствие званию».

Как передает агентство ANSA, данное решение содержится в трех декретах, которые подписаны президентом Италии Серджо Маттареллой по предложению, внесенному Министерством иностранных дел страны.

Уточняется, что наград были лишены замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко и Евгений Иванов, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф, зампредседателя Госдумы РФ Алексей Гордеев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, председатель правления и гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, а также предприниматель Андрей Мельниченко. Как отмечает агентство, у последнего в Италии было заморожено имущество, с том числе яхта стоимостью свыше полумиллиарда евро.

Все они были удостоены разных степеней ордена Звезды Италии, который присуждается в том числе иностранным гражданам за заслуги в развитии сотрудничества между Италией и другими государствами. Ранее итальянских госнаград уже лишили премьера-министра России Михаила Мишустина и главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.