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В мире23 августа 2022 16:39

Италия отозвала госнаграды у десяти российских предпринимателей и чиновников "за несоответствие званию"

Награды лишили Грефа, Грушко и Гордеева
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Италия отозвала госнаграды у десяти российских предпринимателей и чиновников "за несоответствие званию"

Италия отозвала госнаграды у десяти российских предпринимателей и чиновников "за несоответствие званию"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Десять российских граждан, среди которых предприниматели, чиновники и управленцы, были лишены государственных наград в Италии «за несоответствие званию».

Как передает агентство ANSA, данное решение содержится в трех декретах, которые подписаны президентом Италии Серджо Маттареллой по предложению, внесенному Министерством иностранных дел страны.

Уточняется, что наград были лишены замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко и Евгений Иванов, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф, зампредседателя Госдумы РФ Алексей Гордеев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, председатель правления и гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, а также предприниматель Андрей Мельниченко. Как отмечает агентство, у последнего в Италии было заморожено имущество, с том числе яхта стоимостью свыше полумиллиарда евро.

Все они были удостоены разных степеней ордена Звезды Италии, который присуждается в том числе иностранным гражданам за заслуги в развитии сотрудничества между Италией и другими государствами. Ранее итальянских госнаград уже лишили премьера-министра России Михаила Мишустина и главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.