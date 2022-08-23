Захарова прокомментировала заявления Украины и Молдовы, что от России “переговорами ничего не добиться”

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Блок на переговоры с Россией Киеву поставили сначала в США, а затем - в Брюсселе, заявила сегодня, 23 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление руководителей Украины и Молдовы о том, что переговорами от России якобы “ничего не добиться”.

“Просто хочу напомнить, что блок на переговоры Киеву поставили в Вашингтоне и затем в Брюсселе, о чем публично заявил Госдепартамент и глава евродипломатии. Захарова”, - отметила дипломат в своем Телеграм-канале.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 августа 2022 года можно прочитать здесь.