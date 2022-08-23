Зеленский заявил, что Украина не будет замораживать линию фронта Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен замораживать линию фронта.

«Украина не согласится заморозить линию фронта, чтобы "успокоить" Россию», - приводит агентство Reuters слова украинского лидера.

Кроме того, в ходе своего выступления на саммите «Крымская платформа» Зеленский заявил о намерении Киева вернуть Крым «любыми средствами», указав также на то, что с каждым днем Украине необходимо еще больше западных вооружений.

«Мы вернем Крым любыми средствами, которые посчитаем нужными, не советуясь с другими странами», - сказал президент Украины.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что после суда над украинскими военными переговоры с Москвой будут невозможны. Как писал сайт KP.RU, российский сенатор Владимир Джабаров назвал подобные высказывания со стороны украинского президента открытым шантажом.