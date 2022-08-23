Зеленский: Украина не несет ответственности за убийство Дугиной

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Владимир Зеленский заявил, что на Украине нет ответственности за убийство журналистки Дарьи Дугиной.

"Это точно не является нашей ответственностью. Не наша гражданка, нас не интересует. И она находится не на территории Украины", - заявил Зеленский на пресс-конференции, комментируя убийство Дугиной.

Напомним, Дарью Дугину убили 20 августа 2022 года, ее машину взорвали в Московской области, девушка погибла прямо на месте происшествия. Это случилось, когда девушка возвращалась с фестиваля "Традиция".

Позже, 22 августа, в ФСБ России сообщили о раскрытии этого убийства. По информации ведомства, за убийством девушки стоят спецслужбы Украины. Оперативникам удалось выявить исполнителя - им оказалась 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк.

Ранее KP.RU писал, что мама погибшей журналистки Дарья Дугиной кандидат философских наук Наталия Мелентьева просидела неподвижно большую часть траурной церемонии. Убитая горем женщина словно окаменела и лишь тихо плакала.