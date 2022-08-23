В районе мыса Херсонес сработали системы ПВО Фото: REUTERS

Системы ПВО снова работают возле мыса Херсонес в Севастополе на юго-западе Крыма. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

“Над морем в районе мыса Херсонес ПВО продолжает сбивать беспилотники. Поводов для тревоги нет”, - отметил глава города.

Накануне, 22 августа, жители Севастополя сообщили, что слышали звуки взрывов.Как отмечали очевидцы, взрывы можно было услышать во всех районах города.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 августа 2022 года можно прочитать здесь.