Стоимость нефти Brent превысила 100 долларов за баррель впервые с 12 августа 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре этого года на лондонской бирже ICE превысила 100 за баррель впервые с 12 августа 2022 года, об этом говорят данные торгов за 23 августа.

Так, в 20:36 по московскому времени цена Brent достигала 100,23 дал доллара за баррель (+3,89%).

К 21:04 по Москве Brent ускорила рост и торговалась на уровне 100,45 доллара за баррель (+4,11%).

Ранее KP.RU публиковал прогноз цен на нефть. Отмечалось, что перспективы нефтяного рынка на ближайшие десять лет будут однозначно пересматриваться, поскольку экономика Китая продолжает замедляться, а добыча нефти растет. Также подчеркивалось, что Ближний Восток тоже нельзя упускать из поля зрения: Иран с Саудовской Аравией и США продолжают конфликтовать, о полном завершении войны в Сирии всерьез говорить пока не приходится.