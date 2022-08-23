В МИД Китая напомнили Западу слова Ленина о демократии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сделал репост в соцсети Twitter высказывания Владимира Ленина о демократии на Западе.

Китайский дипломат поделился с подписчиками цитатой из книги "Государство и революция", в которой Ленин отметил, что "демократизм капиталистического общества" предназначен для богатого и ничтожного меньшинства.

Это и есть демократия в западных государствах, подчеркнул Чжао Лицзянь.

Ранее МИД Китая высмеял представление западных стран о мировом сообществе. До этого в ведомстве заявили, что население стран "большой семерки" - не самая большая часть мирового сообщества.

Также ранее в МИД Китая обвинили Запад в использовании Украины в качестве "пушечного мяса" для ослабления России. Западные страны будут "сражаться с РФ до последнего украинца", отметил заместитель главы китайского ведомства.