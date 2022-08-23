Названы туристические направления с самыми дешевыми отелями в бархатный сезон Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели исследование и выяснили, где можно забронировать бюджетное жилье до середины осени.

Отмечается, что специалисты анализировали поисковые запросы клиентов по популярным курортным направлениям на сентябрь-октябрь и выделили города с минимальной средней стоимостью отелей категории "три звезды".

Как сообщает Газета.Ru, самые недорогие гостиницы в бархатный сезон оказались на курортах Таиланда,. Так, в Паттайе снять номер можно от 800 рублей. На египетском побережье номера в Хургаде стоят от 850 рублей, в Шарм-эш-Шейх — от 1 100 рублей за ночь.

Что е касается российских курортов, то отель с условиями "три звезды" обойдется отдыхающим в Анапе примерно в 500 рублей за сутки, в Сочи чуть дороже - от 2 100 рублей.

В Ялте номер на ночь стоит подороже - там ценник начинается от 2 500 рублей. Выгодные варианты найдутся также в Ессентуках - от 2 550 рублей, а в абхазском городе-курорте Гагра - от 2 700 рублей.

Накануне Life.ru писал, что конец августа - традиционная пора отпусков. Многие страны готовы принять путешественников, однако, как выяснили эксперты, некоторые государства хотели бы встречать лишь состоятельных гостей. В их числе - Каймановы острова, карибский остров Монтсеррат или "Карибские Помпеи".

Однако после отпуска многим сложно войти в рабочую колею, отмечает RT. Клинический психолог Ирина Черкасская рассказала россиянам, как справиться с тоской после возвращения после отдыха. По ее словам, чтобы легко пережить акклиматизацию и подготовиться к трудовым будням, возвращаться из отпуска лучше за пару дней до выхода на работу. А в первую неделю после возвращения лучше всего заранее спланировать приятное времяпровождение, чтобы получить яркие впечатления.