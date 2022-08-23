Небензя считает, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС еще больше деградировала

Василий Небензя, фото: пресс-служба постпредства России при ООН

Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС за последние недели ухудшилась, ВСУ ведут обстрелы территории станции почти ежедневно. Об этом сегодня, 23 августа, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"С прошлого заседания по Запорожской АЭС прошло примерно две недели, за это время ситуация с ядерной безопасностью на ней еще больше деградировала", - заявил он в ходе заседания Совбеза всемирной организации по ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Кроме этого, Небензя отметил, что "ВСУ продолжают практически ежедневно обстреливать территорию станции, города Энергодара, чем создают реальный риск радиационной аварии на ЗАЭС с катастрофическими последствиями для всего европейского континента".

Ранее сообщалось, что артиллерия Вооруженных сил Украины обстреляла Запорожскую область, сработала система ПВО, об этом журналистам рассказал представитель областной администрации.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 августа 2022 года можно прочитать здесь.