Ветеран антитеррора "Альфа" Гончаров допустил, что причастные к убийству Дарьи Дугиной хотели больше жертв. Фото: Радио КП

Почётный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров прокомментировал смерть журналистки Дарьи Дугиной, которая погибла в результате взрыва авто в Московской области.

Эксперт убежден, что то количество тротила, заложенное под капот машины девушки, дает 100% гарантию, что человек погибнет.

- Взрывное самодельное устройство, которое готовили на Украине, было рассчитано 100% на то, что человек, который находится за рулем, погибнет. ... Вот то, что мы видели - тот огромный взрыв - и подтверждает это, - заявил Гончаров "Пятому каналу".

Кроме того, ветеран антитеррора "Альфа" обратил внимание на место трагедии - взрыв прогремел на трассе не просто так, предполагает он.

- Парковка - это большое количество машин, .. но пассажиры и водители ушли на фестиваль. А вот тот факт, что машина выехала на трассу и взорвалась... Возможно, преступники рассчитывали на более серьезные аварии, где погибли бы и другие люди, - высказал предположение специалист.

Ранее сайт KP.RU писал, что внедорожник Land Cruiser Prado, за рулем которого находилась Дарья Дугина, взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Московской области. По словам очевидцев, детонация произошла под днищем автомобиля, после чего охваченная пламенем машина вылетела с трассы и врезалась в придорожную постройку.