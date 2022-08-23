В Севастополе простились с погибшим в ходе спецоперации старшим матросом Александром Вейнбергером Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Севастополе простились со старшим матросом Александром Вейнбергером, радиотелефонистом-разведчиком отделения управления (командира батареи) зенитной артиллерийской батареи 22-го армейского корпуса Южного военного округа, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает "КП-Севастополь".

«Александр Александрович родился в Можайске. С 2010 года начал свою службу на Черноморском флоте. Жил в Севастополе. Был участником военной операции в Сирии. Погиб во время специальной военной операции на Украине. Вечная память!», - написал в своём Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

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Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.