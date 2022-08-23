Захар Прилепин заявил, что Украина будет затягивать время в случае перемирия Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Писатель Захар Прилепин признался, что опасается, что в случае установления перемирия ситуация вокруг Украины будет только затягиваться. В результате это может привести к тому, что разрешить её будет ещё сложнее.

- Я боюсь, как бы сейчас они (украинская сторона) осенью не начали просить перемирия и опять началась эта замыленная история. ... Украина говорит, мол, пусть они остановятся там, где они встали, а лучше пусть отойдут подальше. Харьковскую область освободите, а про Запорожье мы ещё поговорим. И вот эта...(ситуация вокруг Украины) опять будет тянуться. А мы прекрасно знаем, что...это не закончится никогда, - заявил Прилепин в беседе с RT.

Он также напомнил, что подобное уже было в 2014 года, когда были заключены Минские соглашения.

Ранее "Известия" писали, что установление перемирия между Украиной и Россией при невозвращении в состав Украины ее территорий приведет лишь к тому, что РФ получит передышку и конфликт продлится дольше. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Политик также полагает, что если и будет заключено перемирие, то РФ "после двух-трех лет захватит еще два региона", а затем повторит всё вновь.