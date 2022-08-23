В офисе Зеленского считают, что еще 50 систем HIMARS якобы способны изменить ход спецоперации Фото: REUTERS

Предоставление Киеву 50 американских реактивных систем залпового огня HIMARS якобы изменит ход специальной операции на Украине, считает советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Одна система HIMARS — 4 миллиона долларов. Пятьдесят систем — 200 миллионов долларов + боеприпасы... Это не огромная сумма денег, но то, что полностью изменит ход этой войны", — написал он в своем Twitter.

Тем временем, российские силы уничтожили используемую украинскими военными американскую РЗСО HIMARS в районе Красноармейска. Вооруженные силы (ВС) России также уничтожили пусковую установку HIMARS и склад c боеприпасами к ней, который был расположен в районе Краматорска Донецкой Народной Республики (ДНР).

Накануне вооруженные силы России уничтожили украинский склад в Одесской области, в котором хранились ракеты к американским РСЗО HIMARS и боеприпасы к западным зенитным комплексам

Как писал сайт KP.RU, посольство России в Вашингтоне заявило, что поставки на Украину американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) Himars являются попыткой Соединенных Штатов затянуть конфликт. Дипломаты обратили внимание, что американские РСЗО используются для ударов по мирному населению, в том числе, Донецка.

Кстати, Соединенные Штаты намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи, который включает четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) Himars и боеприпасы к ним. На сегодня поставлены восемь таких систем. С учетом нового пакета помощи в сумме их число достигнет 12.