Стилист Казарян назвал двубортные тренчи главным трендом осени 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стилист бренда Emka Владимир Казарян раскрыл российским модницам, что из верхней одежды будет в тренде осенью 2022 года.

По его словам, хитом станут двубортные тренчи с погонами и минималистичные пальто в теплых оттенках. Об этом пишет Газета.Ru.

- Этой осенью классические тренчи будут актуальны, как и в прошлом году. Хаки, кэмел, бежевый - выбирайте любой из этих оттенков. И обратите особое внимание на детали: идеальная модель должна быть двубортной, с отлетной кокеткой и погонами, - заявил стилист.

Также эксперт в мире моды посоветовал воздержать от покупки объемных пальто в пользу сидящих по фигуре.

- Хотя пресловутые пальто-коконы все еще с нами, их начнут вытеснять приталенные модели. Нам всем уже несколько наскучил oversize, - уточнил Казарян.

Накануне "Пятый канал" сообщал, что с начала года россияне стали чаще покупать одежду и обувь в секонд-хендах и комиссионках. Количество операций в таких магазинах выросло в два с половиной раза. Аналитики полагают, что интерес россиян к секонд-хенду возрос после ухода из страны зарубежных магазинов.