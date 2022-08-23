AP: США объявят о новом пакете военной помощи Киеву ко дню независимости Украины Фото: Нигина БЕРОЕВА

ША объявят о пакете военной помощи Киеву на 3 миллиарда долларов ко дню независимости Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

"США объявят о пакете военной помощи Украине на 3 миллиарда долларов в связи с днем независимости", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что новый пакет помощи Украине рассчитан на долгосрочную перспективу и нацелен на подготовку украинских войск и их вооружение, чтобы они могли вести боевые действия еще несколько лет.

Напомним, государственный праздник Украины, отмечаемый ежегодно 24 августа в честь принятия Верховным советом УССР постановления и Акта провозглашения независимости Украины, что принято считать датой образования государства Украина в современном виде.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.