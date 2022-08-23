Военный историк Кнутов допустил тайную поставку Украине бронетехнику от США Фото: REUTERS

Венный историк Юрий Кнутов считает, что Соединённые Штаты могут тайно отправлять на Украину дополнительную военную технику. По его мнению, это может касаться поставок ракет или бронетехники.

- Какое именно оружие (может тайно поставляться), сказать сложно. Данных на этот счет нет. Была информация, что США поставляют средства, связанные с поражением радиолокационных станций наведения ракет, в частности ракеты GM-88 HARM. Кроме того, была информация о поставках дополнительных ракет. Возможно, даже ракет повышенной дальности типа ATACMS, - рассказал Кнутов телеканалу "360".

Эксперт также добавил, что речь может идти о дополнительном количестве бронетехники.

- Они планируют создать ударный кулак с помощью стран НАТО Украиной, чтобы осуществлять наступление на южном направлении и наносить удары против Донецкой области, - уточнил историк.

Если допустить, что США ведут тайные поставки техники украинской стороне, то, вероятно, техника проходит через Польшу и Румынию.

Высокопоставленный представитель Пентагона совсем недавно заявлял, что в США рассматривают варианты поставок Киеву нового вооружения. Как отмечает Life.ru, речь идет о поставках такого вида оружия, которое позволит "изменить ситуацию" на поле боя на юге и востоке Украины.