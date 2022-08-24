Слуцкий заявил, что намерение Зеленского вернуть Крым "любыми способами" говорит о потери его связи с реальностью Фото: REUTERS

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении Киева вернуть Крым любыми способами говорят об окончательной потери его связи с реальностью.

"То ли окончательно теряя связь с реальностью, то ли желая снова повеселить вашингтонских хозяев, Зеленский опустился до громких угроз вернуть Крым "любым способом", который в Киеве посчитают верным. Какие способы применяет украинский режим, мы хорошо знаем - геноцид, фашизм, терроризм", - написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил парламентарий, крымчане, осведомленные о "способах" Киева, в 2014 году приняли "единственно верное историческое решение о воссоединении с Россией".

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Однако в США и ряде европейских стран, в том числе на Украине не признали присоединение Крыма к РФ.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Крым и Севастополь навсегда останутся в составе России, поскольку их возвращение стало итогом свободного выбора российского народа. Как отметил глава российского государства, после возвращения Крыма Россия вновь обрела историческое единство.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал саммит антироссийским и чрезвычайно недружественным мероприятием. По словам главы республики Крым Сергея Аксенова, эта встреча - “очередной шабаш, организованный международными преступниками”.