Global Times: страны Запада во главе с США безуспешно пытаются представить Украину "стороной добра" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Запада во главе с США безуспешно пытаются представить Украину "стороной добра", но это выглядит абсурдно, пишет китайское газета Global Times.

"Вашингтон слишком увлекся созданием историй в духе "слабый побеждает сильного", провоцируя некоторые страны на противостояние с крупными державами и выдумывая сюжет о борьбе "справедливости против зла" на Украине для того, чтобы добиться задуманного эффекта", - говорится в материале

Попытка Запада выдать Киев, спровоцировавший конфликт, за "гаранта мира" и "воплощение справедливости" выглядит глупо, отмечает издание.

Ранее газета писала, США инсценировали масштабную поддержку Украины в целях наращивания прибыли национальных военно-промышленных компаний. Как считают авторы статьи, кроме взлета акций компаний, производящих оружие, в администрации Белого дома рассчитывают на то, что страны Европы сплотятся вокруг надуманной опасности "российской угрозы".

До этого издание рассказывало ,что агрессивное расширение НАТО на восток стало одной из главных причин кризиса на Украине. Журналисты напомнили, что Североатлантический альянс развязал множество военных конфликтов, включая бомбардировки Югославии в 1999 году.