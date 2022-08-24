Португальский клуб «Бенфика» одержал уверенную домашнюю победу над киевским «Динамо» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 23 августа, состоялся ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между «Бенфикой» и киевским «Динамо». Команды играли на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу хозяев, рассказывает "КП-Спорт".

Голами в составе «Бенфики» отметились Николас Отаменди, Рафа Силва и Давид Нерес, которые отличились в первом тайме. По итогам двух встреч «Бенфика» разгромила киевское «Динамо» со счетом 5:0.

Как ранее рассказывал "КП-Спорт", команду, которую до сих пор тренирует Мирча Луческу, покинули почти все легионеры. На последний матч в Португалии в заявке команды были только украинцы. В это летнее трансферное окно из Киева уехали Беньямин Вербич (Словения), Сидклей (Бразилия), Жерсон Родригес (Португалия), Франк Сол (Испания) и Эрик Рамирес (Колумбия).

Как писал ранее сайт KP.RU, Мирча Луческу, наставник киевского «Динамо», возмутился скандированием фанатами турецкого «Фенербахче» имени президента России по ходу матча Лиги чемпионов в Стамбуле. Киевляне выиграли 2:1. Когда на 57-й минуте матча «динамовец» Виталий Буяльский забил гол и сделал провокационный жест в адрес местных болельщиков, трибуны стали скандировать «Путин»