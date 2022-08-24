В России создан аналог "Википедии" Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В России создали аналог «Википедии», отечественный проект получил название «Руниверсалис», передает «Российская газета».

На сайте сервиса говорится, что он создан «выходцами из Русской Википедии, на материалы и наработки которой Руни во многом опирается». «Руниверсалис» уже содержит 8722 статьи.

«Создатели Руниверсалис считают содержательную часть РуВики достоянием всего Рунета, а не собственностью частного американского фонда», — подчеркивают разработчики.

Президент России Владимир Путин поручил создать наш аналог Википедии еще в 2017 году.Большую российскую энциклопедию выпустили еще в 2017 году. Работа над проектом шла с 2002 года. Президенту в Кремле в декабре 2017 года показали все 35 томов. Выступая на заседании совета по русскому языку, глава государства выступил с предложением перевести материалы энциклопедии в электронный вид. Таким образом интернет-портал мог бы стать достойной заменой Википедии.

Кстати, главная фишка проекта в том, что все сведения будут проходить трехступенчатую проверку. Как в научных журналах. Десятки профессиональных редакций станут писать статьи, которые потом сверят рецензенты и смежные редакции. Главная цель: дать россиянам достоверные знания.