Захарова иронично ответила на заявление Лиз Трасс о готовности применить ядерное оружие Фото: Евгения ГУСЕВА

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично ответила на заявление Лиз Трасс о готовности применить ядерное оружие. Как отметила дипломат, это заявление могло бы стать безупречным началом для новой серии шпионских комедий об Остине Пауэрсе, считает Мария Захарова.

"Это безупречное начало для новой серии "Остина Пауэрса". Теперь роль "человека-загадки международного масштаба" играет женщина", — написала она в своем Telegram-канале.

Напомним, глава МИД, кандидат в премьер-министры Великобритании Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости.

Ранее Трасс, которая участвует в гонке за кресло премьера страны, предрекла Соединенному Королевству тяжелую зиму. По ее словам, для преодоления кризиса, она будет продвигать использование ресурсов из Северного моря, возобновляемых источников энергии, а также атомной энергии и добычу газа методом фрекинга.

Также ранее Мария Захарова высмеяла заявление Лиз Трасс о намерениях Путина “аннексировать Прибалтику”. Официальный представитель российского МИД иронично отозвалась о проницательности главы МИД Великобритании Лиз Трасс.