Bloomberg: оператор «Сахалин-2» разрешил своим покупателям платить в другой валюте, в том числе в рублях Фото: REUTERS

Компания Sakhalin Energy, оператор СПГ-проекта "Сахалин-2", обратилась к покупателям с просьбой осуществлять расчеты за поставки сжиженного природного газа в валюте, отличной от доллара.

Как сообщает агентство Bloomberg, Sakhalin Energy уведомила клиентов о необходимости использовать альтернативные валюты, включая рубль, евро, иену или фунт стерлингов.

Отмечается, что такая мера может потребоваться в том случае, если расчеты в долларах, которые предусмотрены условиями текущих контрактов, окажутся недоступными из-за санкций, введенных в отношении российского финансового сектора.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, по которому оператором проекта «Сахалин – 2» вместо нынешней Sakhalin Energy Investment Company Ltd., зарегистрированной на Бермудских островах, станет российская компания, юридическое лицо со статусом ООО. Согласно тексту указа иностранные участники проекта имеют шанс получить в новом операторе проекта доли, аналогичные их участию в «Сахалине – 2». Если же это не сложится, то их доли будут проданы новым участникам проекта, а вырученные средства от продажи будут зачислены на специальные счета акционеров нынешнего проекта.

Ранее главы МИД и министерств экономики Японии и Соединенных Штатов Америки провели переговоры. Токио уведомил Вашингтон о планах сохранить долю в «Сахалине-2». Министр экономики Японии сообщил, что Токио призывают выйти из проекта, но выход японских компаний из «Сахалина-2» лишь увеличит доходы России