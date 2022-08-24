Telegraph: британские дипломаты отправились уговаривать коллег из ЕС не снижать объемы помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британские дипломаты совершают поездки в различные страны Евросоюза с целью убедить их не отказываться от военной и финансовой поддержки Украины на фоне серьезных внутренних экономических проблем.

Как сообщило издание The Daily Telegraph со ссылкой на источники, в Евросоюзе с тревогой ждут наступления холодов, поскольку в условиях набирающего обороты энергетического кризиса местным властям будет все труднее объяснять избирателям выделение значительных объемов помощи Украине. При этом в самой Великобритании эксперты также прогнозируют тяжелый зимний период.

Ранее Трасс, которая участвует в гонке за кресло премьера страны, предрекла Соединенному Королевству тяжелую зиму. По ее словам, для преодоления кризиса, она будет продвигать использование ресурсов из Северного моря, возобновляемых источников энергии, а также атомной энергии и добычу газа методом фрекинга.

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило о том, что Германии осталось всего три месяца для того, чтобы предотвратить катастрофу, которая может возникнуть грядущий зимой из-за нехватки природного газа. Среди прочего в публикации обращают внимание на то, что уже сегодня президентский дворец в Берлине не освещают по ночам, а в Ганновер сообщили об отключении горячей воды в душевых в спортивных залах.