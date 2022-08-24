Глава МИД Литвы Ландсбергис предложил впускать россиян в Литву только после ответа на вопрос "чей Крым?" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что сотрудники пограничной службы имеют полное право интересоваться у граждан РФ их позицией относительно действий России на Украине, а также уточнять "чей Крым".

"Исходя из ответа, что человек, пересекающий границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, скажет, что, по его мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности", - приводит его слова ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что именно данный фактор может стать причиной для отказа во въезде.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Однако в США и ряде европейских стран, в том числе на Украине не признали присоединение Крыма к РФ.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Крым и Севастополь навсегда останутся в составе России, поскольку их возвращение стало итогом свободного выбора российского народа. Как отметил глава российского государства, после возвращения Крыма Россия вновь обрела историческое единство.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал саммит "Крымская платформа", который проходит на Украине, антироссийским и чрезвычайно недружественным мероприятием. По словам главы республики Крым Сергея Аксенова, эта встреча - “очередной шабаш, организованный международными преступниками”.