Белый дом: время работает против Украины Фото: Евгения ГУСЕВА

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что время работает против Украины.

"Мы знаем, что время не на стороне Украины. Мы понимаем срочность, и мы продолжим стараться соответствовать", - сказал он в интервью CNN.

По его словам, США и союзники не отказываются от поиска новых путей помощи Украине.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство обороны Соединенных Штатов объявило о новом пакете военной помощи Украине в размере миллиарда долларов.

До этого член Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Лорен Бойберт раскритиковала поставки Западом вооружения Украине. По ее мнению, большая часть этих поставок идет по мошенническим схемам.

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