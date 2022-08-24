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Политика23 августа 2022 23:51

Министр обороны Украины озвучил главный страх Киева перед Западом

Министр обороны Украины Резников заявил, что опасается "синдрома усталости" мира от спецоперации
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Министр обороны Украины озвучил главный страх Киева перед Западом

Министр обороны Украины озвучил главный страх Киева перед Западом

Фото: REUTERS

Министр обороны Украины Алексей Резников опасается "синдрома усталости" мирового сообщества от российской спецоперации.

"Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз. Нам нужно работать с ней, общаться, взаимодействовать, спрашивать людей, чтобы не было этой усталости. Поскольку это очень, очень опасно для нас", — заявил в интервью телеканалу CNN.

Как ранее писал сайт KP.RU, очевидных признаков усталости Европы от засилия Украины в новостях и бытовой жизни становится все больше. Один из них - разочарование многих жителей европейских стран в украинских беженцах, которых они, как жертв боевых действий, принимали поначалу с распростертыми объятиями.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.