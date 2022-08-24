Министр обороны Украины озвучил главный страх Киева перед Западом Фото: REUTERS

Министр обороны Украины Алексей Резников опасается "синдрома усталости" мирового сообщества от российской спецоперации.

"Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз. Нам нужно работать с ней, общаться, взаимодействовать, спрашивать людей, чтобы не было этой усталости. Поскольку это очень, очень опасно для нас", — заявил в интервью телеканалу CNN.

Как ранее писал сайт KP.RU, очевидных признаков усталости Европы от засилия Украины в новостях и бытовой жизни становится все больше. Один из них - разочарование многих жителей европейских стран в украинских беженцах, которых они, как жертв боевых действий, принимали поначалу с распростертыми объятиями.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.