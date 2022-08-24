Мужа Нэнси Пелоси приговорили к исправительным работам и лекции за вождение в нетрезвом виде Фото: EAST NEWS

Американский бизнесмен Пол Пелоси, муж спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси признал свою вину в вождении в нетрезвом виде и был приговорен к пяти дням заключения, исправительным работам и штрафу, пишет Politico.

При этом судья засчитал ему четыре дня — два, проведенные под арестом, и два за примерное поведение. Пятый день ему придется провести на исправительных работах. Кроме того, Пелоси должен будет прослушать трехмесячный курс о вреде вождения в пьяном виде.

Пелоси также придется заплатить почти $7 тысяч долларов штрафа.

Как рассказывал сайт KP.RU, Пэлоси поймали пьяным за рулем 29 мая. Он провел ночь в полицейском участке, а потом был выпущен по залог в размере $5000. Тогда мадам спикер отказалась комментировать задержание мужа, но контролируемые Демократической партией СМИ написали, что, возможно, мистер Пелоси опрокинул рюмку-другую, переживая за исход операции по удалению катаракты, которую 82-летняя Нэнси перенесла незадолго до этого. Журналисты выяснили, что муж спикера палаты представителей конгресса США и раньше любил выпить за рублем.