Посольство России в Вашингтоне выразило негодование в связи с высказываниями США о гибели Дугиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в США выразило негодование в связи с использованием американскими властями ситуации вокруг убийства журналистки Дарьи Дугиной для распространения русофобских заявлений.

"У нас вызывает глубочайшее негодование, что американские власти воспользовались этой ужасной трагедией, чтобы вновь транслировать набор безответственных русофобских заявлений", - говорится в заявлении дипмиссии в Telegram-канале.

Как отметили дипломаты, в Белом доме не подвергают сомнению высказывания украинских деятелей о причастности Киева к убийству.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на 21 августа в возрасте 29 лет умерла Дарья Дугина (Платонова)- дочь российского политолога и общественного деятеля Александра Дугина. Она погибла при взрыве внедорожника Land Cruiser Prado в Московской области. Сайт KP.RU рассказывал, кто такая Дарья Дугина и чем известна.

22 августа ФСБ России заявило о раскрытии дела об убийства дочери философа Александра Дугина Дарьи. Как и предполагалось, к убийству Даши Дугиной причастны спецслужбы Украины. Стало известно и имя исполнителя, нажавшего кнопку дистанционного устройства, вызвавшего детонацию взрывпакета под кузовом автомобиля девушки. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU