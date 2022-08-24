Что произошло в ночь на 24 августа

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по уголовному делу о дискредитации ВС РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержан бывший мэр Евгений Ройзман. Политика задержали ранним утром 24 августа. По данным ТАСС, экс-депутату Госдумы вменяют 280.3 УК «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации».

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе саммита "Крымская платформа" пригрозил "забрать" у России Крым "любыми средствами". Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал саммит антироссийским и чрезвычайно недружественным мероприятием. По словам главы республики Крым Сергея Аксенова, эта встреча - “очередной шабаш, организованный международными преступниками”.

Россия распространила в Совбезе ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов Запорожской атомной электростанции украинскими военными, рассказал постпред при всемирной организации Василий Небензя.

Чешские власти отвергли обвинение в адрес министра обороны республики Яны Черноховой в поддержке терроризма. Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия ожидает, что правоохранительные органы Чехии дадут оценку словам министра обороны страны Яны Черноховой о гибели журналистки и политолога Дарьи Дугиной на наличие признаков поддержки терактов.

Посольство России в США выразило негодование в связи с использованием американскими властями ситуации вокруг убийства журналистки Дарьи Дугиной для распространения русофобских заявлений.

Глава МИД, кандидат в премьер-министры Великобритании Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже иронично ответила на это заявление.

Центр имени Гамалеи объявил о разработке версии вакцины против коронавируса «Спутник V», направленной на борьбу с вариантами «дельта» и «омикрон». Поможет ли это остановить текущую вспышку заболеваемости ковидом, а также в перспективе сократить случаи тяжелого течения болезни и смерти, и за какими вакцинами будет окончательная победа над коронавирусом, сайт KP.RU спросил у иммунолога, кандидата медицинских наук, генерального директора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова.

Глава внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что сотрудники пограничной службы имеют полное право интересоваться у граждан РФ их позицией относительно действий России на Украине, а также уточнять "чей Крым".

Коллегия присяжных заседателей признала виновными в убийстве младенца в роддоме калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич после повторного рассмотрения дела в Московском областном суде.